Шольц в новогодней речи упомянул Украину

Германия продолжит оказывать помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам, пишет ТАСС.

По словам Шольца, многие жители страны с «чувством растущей тревоги» следят за украинским конфликтом.

«Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе, и что при этом мы будем сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась», — сказал канцлер.

Он отметил, что в эти «суровые времена» экономика Германии переживает трудности — «жизнь стала дороже».

Шольц подчеркнул, что будущее страны определяют ее граждане, а не «владельцы социальных сетей». Вероятно, он имел в виду американского предпринимателя Илона Маска, который в последнее время не раз публично высказывался в поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

27 декабря Шольц заявил, что ФРГ будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины, но «не пошлет своих солдат на эту войну».

До этого канцлер заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. Первый почти за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября.

Ранее депутат ФРГ сочла постпреда Украины в ООН наглым после требования «оружейных подарков».