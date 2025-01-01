Российский военкор рассказал, что ВС РФ взяли Курахово до наступления Нового года

Военкор Котенок: ВС РФ под Новый год освободили Курахово, идет зачистка от ВСУ

Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал, что ВС РФ взяли под контроль Курахово до наступления Нового года.

«Город — наш», — заявил Котенок.

Он пояснил, что на окраинах еще остаются украинские силы. Российские военные продолжают зачистку , но в целом город освобожден.

До этого Котенок сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины попали в «мышеловку» на Времевском направлении в Донецкой народной республике.

22 декабря Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

Ранее бойцы ВС России эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово.