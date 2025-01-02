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В Киеве заявили, что переговоров не будет, пока Россия не заплатит «достаточную цену»

Подоляк: Украина отвергает переговоры по решению конфликта
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Efrem Lukatsky/AP

Украина отвергает переговоры по урегулированию конфликта, поскольку Россия еще якобы должна «заплатить цену». С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — утверждает он.

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис писал, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

По его словам, Трамп с самого начала своей кампании дал понять, что завершит конфликт на Украине «за один день», и он стал еще более настойчивым в стремлении к урегулированию путем переговоров после победы на выборах.

Ранее Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине.

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