«СВО завершится 30 декабря»: как вылет Ил-96-300 в США вызвал переполох на Украине

Зачем прибыл борт
Российский самолет Ил-96-300 специального летного отряда вылетел в США из Санкт-Петербурга 25 декабря, следует из данных сервиса FlightRadar. Приземлился лайнер в Нью-Йорке, после небольшого перерыва отправился в Вашингтон, а затем вылетел в Москву.
В Штатах он провел два дня, официально власти не сообщали о планируемых визитах в США. Этим самолетом пользовались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров (для участия в сессии Генассамблеи ООН в 2023-м), руководитель СВР Сергей Нарышкин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что полет российского спецборта в США связан с «очередной ротацией дипломатов».
Однако еще до комментария Захаровой пользователи сети связали визит самолета со словами президента Украины Владимира Зеленского и украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Первый анонсировал «важное решение США», а второй — завершение конфликта уже 30 декабря.
Украина надеется на завершение СВО
Гордон в своем Telegram-канале написал, что в последние дни на Украине «практически нет воздушных тревог». Он обратил внимание на минимум пролетающих над страной дронов и отсутствие ракет. Журналист добавил, что знает, в чем причины происходящего — по его мнению, президента Владимира Путина «попросили этого не делать».
Он отказался говорить, «кто и где» будет встречаться, и призвал «следить за официальными сообщениями.
«Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90—95% даю на то, что все состоится», — добавил журналист.
По мнению депутата палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Александра Шпаковского, доказательств словам Гордона нет.
«Информации, подтверждающей возможность немедленно остановить войну из-за каких-то кулуарных коммуникаций, которые, безусловно, существуют, у нас нет», — объяснил парламентарий в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Днем 30 декабря власти США объявят о новом крупном пакете помощи Украине, заявил в то же время Владимир Зеленский.
«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — объяснил он.
По словам украинского лидера, помощь США позволит «стабилизировать фронт». Власти продолжают работу с другими партнерами для сохранения поддержки на необходимом уровне, отметил Зеленский.
Предпосылок к урегулированию нет
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова, есть ли сейчас предпосылки для урегулирования украинского конфликта.
«Нет», — ответил он.
О возможности мирных переговоров с Украиной накануне говорил глава МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия готова к диалогу, но для этого необходимо понимать, с кем именно его вести. По словам министра, речь может идти исключительно о надежных договоренностях, ведь важно устранить первопричины конфликта.
Вариант завершения кризиса, предусматривающий перенос вступления Украины в НАТО на 20 лет и ввод британских и европейских миротворцев, предлагаемый командой избранного президента США Дональда Трампа, Россию не устраивает, подчеркнул Сергей Лавров. Он добавил — пока что РФ не получала от действующих американских властей никаких сигналов по урегулированию конфликта.