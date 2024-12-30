«СВО завершится 30 декабря»: как вылет Ил-96-300 в США вызвал переполох на Украине

Самолет специального летного отряда «Россия», на котором передвигаются первые лица государства, два дня провел в США. Это вызвало переполох на Украине, так как журналист Дмитрий Гордон* анонсировал накануне «историческую встречу», которая якобы положит конец конфликту уже 30 декабря. Однако по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полет в Штаты связан с очередной ротацией дипломатов, а в Кремле уточнили, что предпосылок для скорого урегулирования сейчас нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зачем прибыл борт

Российский самолет Ил-96-300 специального летного отряда вылетел в США из Санкт-Петербурга 25 декабря, следует из данных сервиса FlightRadar. Приземлился лайнер в Нью-Йорке, после небольшого перерыва отправился в Вашингтон, а затем вылетел в Москву.

В Штатах он провел два дня, официально власти не сообщали о планируемых визитах в США. Этим самолетом пользовались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров (для участия в сессии Генассамблеи ООН в 2023-м), руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что полет российского спецборта в США связан с «очередной ротацией дипломатов».

Однако еще до комментария Захаровой пользователи сети связали визит самолета со словами президента Украины Владимира Зеленского и украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Первый анонсировал «важное решение США», а второй — завершение конфликта уже 30 декабря.

Украина надеется на завершение СВО

Гордон в своем Telegram-канале написал, что в последние дни на Украине «практически нет воздушных тревог». Он обратил внимание на минимум пролетающих над страной дронов и отсутствие ракет. Журналист добавил, что знает, в чем причины происходящего — по его мнению, президента Владимира Путина «попросили этого не делать».

Тридцатого декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) украинский журналист

Он отказался говорить, «кто и где» будет встречаться, и призвал «следить за официальными сообщениями.

«Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90—95% даю на то, что все состоится», — добавил журналист.

По мнению депутата палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Александра Шпаковского, доказательств словам Гордона нет.

«Информации, подтверждающей возможность немедленно остановить войну из-за каких-то кулуарных коммуникаций, которые, безусловно, существуют, у нас нет», — объяснил парламентарий в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Днем 30 декабря власти США объявят о новом крупном пакете помощи Украине, заявил в то же время Владимир Зеленский.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — объяснил он.

По словам украинского лидера, помощь США позволит «стабилизировать фронт». Власти продолжают работу с другими партнерами для сохранения поддержки на необходимом уровне, отметил Зеленский.

Предпосылок к урегулированию нет

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова, есть ли сейчас предпосылки для урегулирования украинского конфликта.

«Нет», — ответил он.

О возможности мирных переговоров с Украиной накануне говорил глава МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия готова к диалогу, но для этого необходимо понимать, с кем именно его вести. По словам министра, речь может идти исключительно о надежных договоренностях, ведь важно устранить первопричины конфликта.

Вариант завершения кризиса, предусматривающий перенос вступления Украины в НАТО на 20 лет и ввод британских и европейских миротворцев, предлагаемый командой избранного президента США Дональда Трампа, Россию не устраивает, подчеркнул Сергей Лавров. Он добавил — пока что РФ не получала от действующих американских властей никаких сигналов по урегулированию конфликта.