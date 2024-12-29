Горячая фаза конфликта на Украине завершится уже 30 декабря. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), передает издание «Страна.ua».

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», — сказал журналист.

Гордон отметил, что в последние дни на Украине сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. По его словам, это связано с якобы просьбой США в преддверии «исторической встречи». Журналист утверждает, что она должна состояться именно 30 декабря.

Накануне российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО. По словам дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения ситуации официально обсуждаются членами Североатлантического альянса.

Ранее Песков объяснил, почему нет «траектории мирного процесса» по Украине.