Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гордон предсказал завершение горячей фазы конфликта на Украине 30 декабря

Журналист Гордон: горячая фаза конфликта на Украине завершится уже 30 декабря
close
Дмитрий Гордон/YouTube

Горячая фаза конфликта на Украине завершится уже 30 декабря. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), передает издание «Страна.ua».

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», — сказал журналист.

Гордон отметил, что в последние дни на Украине сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. По его словам, это связано с якобы просьбой США в преддверии «исторической встречи». Журналист утверждает, что она должна состояться именно 30 декабря.

Накануне российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО. По словам дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения ситуации официально обсуждаются членами Североатлантического альянса.

Ранее Песков объяснил, почему нет «траектории мирного процесса» по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами