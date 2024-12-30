Захарова объяснила полет российского спецборта в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о полете российского спецборта в США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Очередная ротация дипломатов», — пояснила дипломат.

До этого в Telegram-каналах распространилась информация, что спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» два дня провел в Соединенных Штатах. Так, Telegram-канал Baza со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar отметил, что лайнер, которым пользуются главы спецслужб и первые лица страны, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург 25 декабря, а на следующий день отправился в Нью-Йорк. Затем Ил-96 слетал в Вашингтон, снова в Нью-Йорк и вернулся в российскую столицу. Baza утверждает, что в прошлом борт использовали глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у России с США не будет дружбы в ближайшие 100 лет.