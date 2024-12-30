СМИ: спецборт первых лиц России побывал в США

Спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» два дня провел в США, сообщает Baza со ссылкой на данные FlightRadar.

Telegram-канал отмечает, что лайнер, которым пользуются главы спецслужб и первые лица страны, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург 25 декабря, а на следующий день отправился в Нью-Йорк. Затем Ил-96 слетал в Вашингтон, а поcле возвращения в Нью-Йорк направился в российскую столицу.

Baza утверждает, что в прошлом борт использовали глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Накануне Лавров сообщил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии. Министр также напомнил, что, несмотря на работу штаба республиканца, американскую политику на всех направлениях до его инаугурации определяет действующий глава государства Джо Байден.

Ранее Медведев заявил, что у России с США не будет дружбы в ближайшие 100 лет.