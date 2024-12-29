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Зеленский анонсировал крупную помощь Украине от США 30 декабря

Зеленский: 30 декабря США объявят о крупном пакете помощи Украине
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

В понедельник, 30 декабря, США должны объявить о крупном пакете помощи Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — сказал глава государства.

По его словам, эта помощь будет направлена на стабилизацию фронта, так как поставки вооружения сохраняют жизни военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Зеленский заявил, что Киев работает над тем, чтобы другие партнеры сохраняли поддержку на необходимом уровне.

29 декабря РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона сообщило, что Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом. В уходящем году США выделили Киеву около $19,5 млрд. При этом значительная доля американской помощи Украине шла на укрепление ПВО страны.

28 декабря бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал, чтобы Германия каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве поддержки.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.

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