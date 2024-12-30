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Кремль: предпосылок для завершения конфликта на Украине нет

Песков заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта пока нет
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что предпосылки для завершения российско-украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время отсутствуют.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Дональда Трампа по украинскому вопросу. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии.

По его словам, Россия пока не получала от США никаких сигналов по урегулированию конфликта. Министр также отметил, что до 20 января, когда Трамп официально станет президентом США, всю политику по всем направлениям определяет команда действующего президента Джо Байдена.

Лавров также добавил, что Москва открыта и к диалогу с Вашингтоном, однако первый шаг на пути к восстановлению к двусторонним отношениям должны сделать США, так как они прервали контакты после начала военной операции на Украине.

Ранее Шольц раскрыл условие Трампа для прекращения огня на Украине.

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