«Пощечина Зеленскому». Визит премьера Словакии в Кремль вызвал скандал в Европе

Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи премьера Роберта Фицо с Кремлем. Накануне последний посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны не раскрыли всех деталей переговоров, но известно, что обсуждался транзит газа. По мнению Зеленского, Москва предоставляет Фицо «значительные скидки», а «платит за них Словакия». В Европарламенте назвали визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии «поинтересоваться», зачем премьер-министр республики Роберт Фицо ездил в Москву.

«Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но платит за них Словакия», — написал политик в соцсетях.

«Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — добавил он.

Зеленский отметил, что Путин и Фицо не делали никаких совместных заявлений после переговоров, потому что «не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали».

Президент Украины уверен, что Фицо не считает зависимость от российского газа угрозой безопасности и хочет, чтобы Словакия и в дальнейшем получала российское топливо. Он также назвал его «зависимым от Москвы» политиком.

«Его ключевая цель – вести дела с Россией, и это ему выгодно», — заключил Зеленский.

«Лучшая пощечина Зеленскому»

22 декабря Фицо приехал в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года.

В Кремле переговоры Путина и Фицо назвали «обстоятельными», отметив, что политики обсудили двусторонние отношения, которые «существенно пострадали из-за действия предыдущих властей», а также конфликт с Украиной и газовые поставки.

Фицо в свою очередь заявил, что его

поездка в Россию была реакцией на слова Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа по украинской территории.

Словацкие оппозиционные партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») и Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») раскритиковали поступок Фицо. В Братиславе прошла акция протеста.

Глава Progresívne Slovensko Михал Шимечка написал в соцсетях, что вопрос о транзите газа «должен решаться в Киеве».

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву «пощечиной президенту Украины Владимиру Зеленскому». «Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал он в Telegram.

Блага также подчеркнул, что Россия для Словакии не является врагом, а большая часть граждан страны питает симпатию к россиянам. «Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой», — подытожил политик.

Президент Словакии Петер Пеллегрини в свою очередь заявил, что переговоры Путина и Фицо имеют «значительный внешнеполитический вес», однако они не должны нанести вред Братиславе.

«В обязанности главы правительства входит защита словацких национальных интересов, включая обеспечение поставок нефти и газа через Украину, а также поставки ядерного топлива», — отметил Пеллегрини.

Он выразил уверенность, что визит в Москву «не был просто политическим демаршем», навредившим имиджу Словакии среди союзников в ЕС и НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна считает, что поездка главы словацкого правительства в Москву обусловлена «полной зависимостью» от российских энергоносителей, так как Братиславе приходится искать иные маршруты для поставок топлива.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Фицо после встречи с Путиным «не имеет права смотреть украинцам в глаза».

«Российский газ по-прежнему объединяет автократов-единомышленников. Фицо не имеет права читать нотации Украине и даже смотреть в глаза украинцам!» — написал парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал поездку Фицо на переговоры «горькой пилюлей, которую Украина будет вынуждена проглотить». «Граничащая с абсурдом самонадеянность Зеленского и его желание диктовать свои условия» рассыпалась о позицию руководства Словакии, которое ставит во главу угла национальные интересы.

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16 декабря Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа, поставки должны прекратиться 1 января. В Киеве подчеркнули, что готовы рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского. 19 декабря на прямой линии Путин также подтвердил, что Украина приняла решение не продлевать газовый контракт.

20 декабря Фицо заявил, что украинская сторона согласна не прерывать транзит, если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Такое условие Киева политик назвал «абсурдным».