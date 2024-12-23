В Европарламенте заявили, что Фицо «не имеет права смотреть украинцам в глаза»

Депутат ЕП Ауштрявичюс заявил, что Фицо не имеет права смотреть украинцам в глаза

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс резко раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В соцсети Х он написал, что Фицо «не имеет права смотреть украинцам в глаза».

«Российский газ по-прежнему объединяет автократов-единомышленников. Фицо не имеет права читать нотации Украине и даже смотреть в глаза украинцам!», — написал парламентарий.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины.