Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным горькой пилюлей, которую Украина будет вынуждена проглотить. Его слова приводит RT.

Парламентарий подчеркнул, что «граничащая с абсурдом самонадеянность Зеленского и его желание диктовать свои условия» рассыпалась о позицию руководства Словакии. Он подчеркнул, что премьер Фицо ставит во главу угла национальные интересы и энергетическую безопасность.

По его словам, украинский лидер решил, что может указывать главам других государств, «но в итоге место указали ему».

«Визит Фицо продемонстрировал, что не вся Европа готова подыгрывать киевскому режиму — и пусть это станет неприятным откровением для Зеленского», — сказал Белик.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Ранее президент Литвы резко отреагировал на визит Фицо в Россию.