Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины

Депутат Белик назвал визит Фицо в Россию горькой пилюлей для Украины
close
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным горькой пилюлей, которую Украина будет вынуждена проглотить. Его слова приводит RT.

Парламентарий подчеркнул, что «граничащая с абсурдом самонадеянность Зеленского и его желание диктовать свои условия» рассыпалась о позицию руководства Словакии. Он подчеркнул, что премьер Фицо ставит во главу угла национальные интересы и энергетическую безопасность.

По его словам, украинский лидер решил, что может указывать главам других государств, «но в итоге место указали ему».

«Визит Фицо продемонстрировал, что не вся Европа готова подыгрывать киевскому режиму — и пусть это станет неприятным откровением для Зеленского», — сказал Белик.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Ранее президент Литвы резко отреагировал на визит Фицо в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами