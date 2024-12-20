«Какой дурак поставит газ бесплатно?»: Словакия и Украина поссорились из-за российского топлива

Словакия пригрозила Украине «серьезным конфликтом» из-за отказа от транзита российского газа: Киев однозначно заявил, что прокачку топлива остановят 1 января 2025 года, после истечения контракта. По словам словацкого премьера Фицо, украинская сторона готова продолжить поставки, только если ей гарантируют, что получатели не будут платить поставщику — России. Братислава в ответ предложила менять владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, однако президент Зеленский от этого отказался.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому возможным конфликтом в случае остановки транзита российского газа в Словакию. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — заявил Фицо, пока не уточнив подробности.

Он напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение Украины к Словакии. Фицо отметил, что поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Выступая перед журналистами по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, Фицо заявил, что Зеленский «абсолютно исключил» продолжение газового транзита и выступил с предложениями, которые показались словацкому премьеру абсурдными.

«Это, например, что он будет согласен с этим (продолжением транзита. — «Газета.Ru»), только если мы не будем платить [России] до конца войны . Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — сказал Фицо.

Зеленский в свою очередь на пресс-конференции после того же саммита подтвердил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. Но если это будет «какой-то другой газ», то есть поставляемый третьей стороной, — то «можно будет подумать». Позицию главы государства поддержал и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль: 20 декабря он уведомил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7:00 (08:00 мск) 1 января 2025 года, когда истечет срок действия соглашения между странами.

Премьер Словакии подчеркнул, что в случае остановки прокачки газа через территорию Украины топливо подорожает для всего Евросоюза, что станет болезненным ударом для многих стран. При этом в самом ЕС, по его словам, нет единого мнения по этой теме.

Вероятно, это и в самом деле так. Например, Польша и Украина уже обсуждают создание альтернативной модели транзита газа вместо российского. В это же время, как сообщает Bloomberg, крупнейшие газовые компании, представители промышленности и торговли Австрии, Венгрии, Италии и Словакии подписали совместную декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину.

По словам председателя правления и гендиректора крупнейшей в Словакии газовой компании SPP Войтеха Ференца, документ будет представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, «чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности» в регионе.

Свое мнение по этому поводу высказал и президент России Владимир Путин. Во время прямой линии 19 декабря он напомнил, что решение о прекращении поставок российского газа европейским потребителям было принято именно Украиной. По его словам, ранее она зарабатывала на этом $700-800 млн в год. Путин подчеркнул, что вопросы о том, как быть некоторым европейским странам дальше, более не касаются Москвы.

Что дальше?

Власти Словакии надеются до конца 2024 года добиться продления соглашения о поставках российского газа через территорию Украины.

«Надеюсь, мы закончим их (переговоры), но это зависит и от других партнеров», — заявила вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова. По ее словам, речь идет о поставках 15 млрд кубометров газа в год .

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Bloomberg отмечает, что Словакия предложила несколько альтернатив, таких как смена владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, но Зеленский назвал эти идеи «играми» и отказал.

К настоящему времени известно, что Фицо хочет продолжить переговоры с Европейской комиссией в попытке найти «аргументы в отношении Украины». Он также сказал, что его переговоры с премьер-министром Шмыгалем были более конструктивными, и он был удивлен «резкими» словами Зеленского.

В ответ украинский лидер пристыдил его, заявив, что «немного стыдно говорить о деньгах», когда Украина «теряет людей».