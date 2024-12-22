Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве завершились переговоры Путина и Фицо

Песков: переговоры Путина и Фицо завершились, заявлений не планируется
close
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, проходившие в Москве. Об этом рассказал сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Переговоры завершились», — сказал представитель Кремля, добавив, что совместных заявлений лидеров для СМИ не планировалось.

Вечером 22 декабря в Кремле начались переговоры Путина и Фицо. Это первая личная встреча президента России с Фицо с 2016 года.

До этого Песков сообщил, что на переговорах могла обсуждаться тема поставок российского газа, однако призвал дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

Днем ранее сербский лидер Александар Вучич заявил, что Фицо планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. По его словам, после отказа Украины ситуация с поставками газа еще более осложняется.

Ранее появились кадры встречи Путина и Фицо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами