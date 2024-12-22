В Москве завершились переговоры Путина и Фицо

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, проходившие в Москве. Об этом рассказал сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Переговоры завершились», — сказал представитель Кремля, добавив, что совместных заявлений лидеров для СМИ не планировалось.

Вечером 22 декабря в Кремле начались переговоры Путина и Фицо. Это первая личная встреча президента России с Фицо с 2016 года.

До этого Песков сообщил, что на переговорах могла обсуждаться тема поставок российского газа, однако призвал дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

Днем ранее сербский лидер Александар Вучич заявил, что Фицо планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. По его словам, после отказа Украины ситуация с поставками газа еще более осложняется.

Ранее появились кадры встречи Путина и Фицо.