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Оппозиция в Словакии раскритиковала премьера Фицо за визит в Россию

Словацкие оппозиционные партии раскритиковали премьера Фицо за визит в Москву
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Sputnik/Artyom Geodakyan/Reuters

Словацкие оппозиционные партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») и Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву и встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Progresívne Slovensko Михал Шимечка написал в соцсетях, что вопрос о транзите газа для Словакии Фицо должен решать в Киеве.

Партия Sloboda a Solidarita также опубликовала пост с осуждением переговоров Фицо с Путиным.

22 декабря Путин и Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос поставок энергоресурсов Словакии требует отдельного внимания.

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