В Польше объяснили поездку премьер-министра Словакии Фицо в РФ

Поездка главы словацкого правительства Роберта Фицо в Москву обусловлена «полной зависимостью» от российских энергоносителей. Об этом в ходе интервью для PolsatNews заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Он обратил внимание, что Украина решила не продлевать срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены Европейского союза (ЕС). В связи с этим Братиславе приходится искать иные маршруты для поставок топлива.

«Политика Венгрии и Словакии в отношении РФ давно ясна», — добавил дипломат.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако, что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. При этом Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом в случае прекращения транзита газа.