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Премьер Словакии объяснил свой визит в Москву

Фицо: мой визит в РФ — ответ на слова Зеленского о прекращении транзита газа
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Sputnik/Artyom Geodakyan/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Россию является реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через территорию украинского государства. Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на [слова] Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых [вариантов] транзита газа через Украину на нашу [словацкую] территорию», — сказал глава словацкого кабмина.

22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Это первая личная встреча лидера РФ с Фицо с 2016 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах могла обсуждаться тема поставок российского газа, однако призвал дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа.

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