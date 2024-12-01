Путин подписал бюджет на три года. Сколько потратят на соцполитику и оборону? Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год

Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей. В документе уделяется значительное внимание социальной политике, обороне и национальным проектам.

Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ под названием «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» опубликован на официальном портале правовых актов.

Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей, а в 2027 году — 43,15 трлн рублей. Расходы в 2025 году составят 41,47 трлн рублей, увеличившись до 45,92 трлн рублей к 2027 году.

Дефицит бюджета составит 1,17 трлн рублей в 2025 году, 2,18 трлн рублей в 2026 году и 2,76 трлн рублей в 2027 году. Ожидается, что рост ВВП за три года составит от 2,5% до 2,8% в год, а инфляция останется на уровне 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года.

Федеральный бюджет на ближайшие три года прошел все этапы утверждения: 21 ноября законопроект был принят Госдумой, а 27 ноября его одобрил Совет Федерации.

Соцполитика и оборона

На реализацию социальной политики в 2025 году запланировано 6,9 трлн рублей, а за три года — 21,3 трлн рублей. Эти средства будут направлены на индексацию пенсий и социальных пособий, поддержку семей с детьми, а также помощь участникам военной операции.

Значительная часть бюджета пойдет на национальные проекты, включая достижение технологического лидерства страны. В течение трех лет на эти цели выделят 6,1 трлн рублей. Всего за последующие годы на национальные проекты планируется направить более 40 трлн рублей из федерального бюджета — в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку.

Особое внимание уделено оборонной безопасности. Существенные ассигнования запланированы на проведение специальной военной операции и укрепление обороноспособности страны.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства подчеркнул, что особое внимание уделено поддержке социально уязвимых групп населения. Не менее важными задачами министр назвал финансирование обороны и безопасности, позволяющее выполнять цели специальной военной операции.

Также среди приоритетов Силуанов выделил меры, направленные на достижение технологического лидерства страны и развитие инфраструктуры, что, по его словам, станет основой для дальнейшего экономического роста.

Особенности исполнения бюджета

В конце октября Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы страны в 2025 году. Документ включает меры по продлению некоторых норм и временной приостановке отдельных положений Бюджетного кодекса.

Одним из ключевых моментов является продление возможности предоставления государственных кредитов, которые не были предусмотрены изначально в программе. Это даст регионам и муниципалитетам возможность выходить за пределы установленных норм по госдолгу и дефициту бюджета, если эти средства направляются на предотвращение негативных последствий ухудшения экономической и геополитической ситуации.

Помимо этого, закон вводит новые меры ответственности для тех, кто не выполняет инфраструктурные проекты вовремя. В случае задержек процентная ставка по таким кредитам будет увеличена в два раза.

Закон также затронул налоговую сферу. С 1 января 2025 года изменится порядок распределения доходов от акцизов на топливо. Одновременно приостанавливается действие некоторых норм, касающихся расходов на дорожные работы.

Еще одним важным нововведением является создание единого межбюджетного трансферта, который будет направляться в Пенсионный фонд для обязательного пенсионного страхования. Это поможет компенсировать потери, связанные с понижением страховых тарифов и другими изменениями в пенсионной системе.