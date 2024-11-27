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Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на три года

Совфед одобрил закон о бюджете России на 2025-2027 годы

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Об этом сообщило РИА Новости.

Бюджет на следующий год ожидается дефицитным. Доходы составят 40,296 трлн рублей, расходы — 41,469 трлн.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году составит 1,634 трлн рублей, в 2026 году — 1,478 трлн, в 2027 году — 1,537 трлн.

На реализацию федеральных целевых программ предусмотрено в 2025 году 207,9 млрд рублей, в 2026 году — 78,2 млрд, в 2027 году — 45 млрд; на межбюджетные трансферты региональным бюджетам — 3,44 трлн, 3,53 трлн и 3,59 трлн рублей соответственно.

31 октября министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета. Таким образом кабмин решил перераспределить около 7 трлн рублей. Значительная часть поправок направлена на оборону и проведение военной операции.

Ранее Путин назвал небольшим дефицит бюджета на 2025–2027 годы.

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