В Минфине РФ рассказали о приоритетах при формировании федерального бюджета

Руководитель министерства финансов России Антон Силуанов рассказал об основных приоритетах при формировании федерального бюджета России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, первым приоритетом является социальная поддержка граждан, необходимые расходы на которую учтены в бюджете.

Вторым — финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность России, нужд специальной военной операции (СВО), поддержка семей участников СВО, заявил Силуанов.

Третьим приоритетом министр назвал обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Накануне председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов будет внесен в Госдуму 30 сентября.

В сентябре стало известно, что доходы консолидированного бюджета РФ (включающего федеральный и региональные бюджеты) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за пять месяцев 2024 года увеличились на 35% и достигли 2,6 трлн рублей. Это наибольший рост поступлений НДФЛ за весь период ведения статистики с 2017 года. Эксперты связывают такую положительную динамику в первую очередь с ростом номинальных доходов граждан.

Ранее стало известно о дополнительном источнике пополнения бюджета.