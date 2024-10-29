Путин утвердил особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет особенности исполнения бюджетов в 2025 году и временно приостанавливает действие ряда норм Бюджетного кодекса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте президента РФ.

Закон продлевает действие положений, которые позволяют предоставлять государственные кредиты сверх плановых программ. Также продлена возможность для регионов и муниципалитетов увеличивать объемы государственного долга и бюджетного дефицита, если средства направляются на мероприятия, направленные против ухудшения экономической и геополитической ситуации.

Для предотвращения срыва инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных и казначейских кредитов, предусмотрено повышение процентной ставки вдвое в случае нарушения условий реализации проектов.

Кроме того, с 1 января 2025 года изменится порядок распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла, которые производятся на территории РФ. Также предусмотрена временная приостановка норм Бюджетного кодекса, касающихся определения объема расходов на дорожную деятельность.

24 октября партия «Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку в первом чтении. Как отметил врио секретаря генсовета «ЕР» Владимир Якушев, бюджет предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы партии, а также вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников специальной военной операции и их семей и технологическим развитием страны.

Ранее сообщалось, что на продление программы маткапитала выделят еще 2,7 трлн рублей.