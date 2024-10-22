Рекордное значение. Как скажется повышение ключевой ставки на промышленности России

Пока Россия движется к рекордному уровню ключевой ставки Центробанка, крупнейший торговый партнер страны КНР объявляет о самом масштабном денежно-кредитном стимуле в национальной экономике со времен пандемии. Как ужесточение денежно-кредитной политики может повлиять на российский бизнес и промышленность — в материале «Газеты.Ru».

Российские реалии

На заседании 25 октября Банк России может повысить ставку как минимум до 20%, считают опрошенные РБК аналитики. Это рекордное значение для российского рынка, которое было достигнуто в феврале 2022 года. Сам ЦБ в преддверии заседания давал рынку достаточно жесткие сигналы. Так, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что «текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы – они во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку».

В отличие от февраля 2022 года сейчас регулятор постепенно подходит к уровню ставки в 20%. Но скорого ее снижения ЦБ не обещает, как не видят таких перспектив и аналитики. Тем временем, некоторые индикаторы уже говорят о развороте в экономике. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре опустился ниже 50 пунктов. Это означает замедление деловой активности – впервые с июля 2022 года. В сентябре снизилась на 6,3% относительно прошлого года и погрузка на сети РЖД.

Негативную динамику в Минпромторге объясняют усложнением инвестиционной среды: из-за высоких ставок по депозитам «инвестировать в реальный сектор экономически нецелесообразно».

Заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина среди факторов замедления деловой активности и динамики выпуска также называет ужесточение денежно-кредитной политики, а также обострение дефицита кадров, особенно для крупных предприятий.

Все это может лишить экономику триллионов инвестиций в технологическое развитие и создание современной промышленности.

Показательна ситуация в цветной металлургии страны. Стратегией развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года предусмотрено увеличение доли продукции с добавленной стоимостью до 75 процентов от общего объема производства, что необходимо для обеспечения внутреннего рынка полуфабрикатами для производителей конечной продукции из алюминия и для продаж на экспорт с ценовой премией.

При этом переработка первичного алюминия в России к 2030 году, по оценке Дениса Мантурова, должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущих 1,1 миллиона тонн. Одна только инвестпрограмма «Русала» составляет более 980 млрд рублей. Сейчас соотношение долг/EBITDA у компании составляет 5х, и в условиях, когда стоимость заемных средств превышает 20%, привлечение инвестиций в создание новых переделов внутри страны оказывается под вопросом.

Как говорит руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова, чем больше размер инвестиций в отрасль, тем больший объем производства следует ожидать в среднесрочной перспективе. То есть ужесточение денежно-кредитной политики естественным образом вызовет сокращение инвестиций (из-за запретительно высокой стоимости заемных средств), что приведет не только к снижению выпуска, но и деградации промышленности.

Ситуация в Китае

Тем временем, Китай двигается в диаметрально противоположном направлении. На фоне проблем в экономике, Пекин на днях объявил о крупнейшем денежно-кредитном стимуле для экономики со времен пандемии Covid-19. Как пишет 22 октября Financial Times, Си Цзиньпин в течение многих лет сопротивлялся призывам к масштабной фискальной программе, направленной на поддержку отдельных секторов экономики.

Но на фоне риска недостижения целевого показателя роста ВВП в этом году в 5% Центральный банк и финансовые регуляторы Поднебесной начали снижение процентных ставок и введение беспрецедентных мер поддержки фондового рынка, а также помощи домохозяйствам. Министерство финансов объявило о планах по спасению местных органов власти Китая, рекапитализации крупных банков и выкупу миллионов непроданных квартир.

Пекин пока не объявил размер финансового пакета, но пообещал, что он будет одним из крупнейших за «последние годы». По словам аналитиков, Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай сосредоточился на том, что он называет «новыми производственными силами», такими как «зеленая энергетика» и передовые полупроводники. Кроме того, Пекин борется с США за технологическое превосходство, поэтому большое внимание уделяет инвестициям в науку и смежные области, продолжает наращивать инвестиции в обрабатывающую промышленность.

Китай является ключевым экспортным рынком для России. Тот же «Русал» по результатам 2023 года увеличил продажи в Китай более чем в 2,5 раза. Но с учетом приоритетов и действий местных властей, китайская экономика должна стать более конкурентоспособной и высокотехнологичной, что может сократить его потребность в продукции высоких переделов в пользу сырья и простой продукции.

В таком сценарии отечественная промышленность рискует не только потерять технологический потенциал и Китай в качестве рынка сбыта своей продукции, но и объемы выпуска, что скажется и на налогах, которые компании платят в бюджет.

В первом полугодии 2024 года поступления доходов от налога на прибыль организаций в региональные бюджеты сократились почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленник Олег Дерипаска считает, что такая динамика связана «с высокой закредитованностью бизнеса и громадными процентными ставками».