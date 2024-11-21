Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что доходы федерального бюджета в следующем году составят 40,296 трлн рублей, через год — 41,84 трлн рублей, через два года — 43,154 трлн рублей.

При этом ожидается, что в 2025 году федеральный бюджет жду расходы в размере 41,469 трлн рублей, в 2026 году — 44,022 трлн рублей, в 2027 году — 45,915 трлн рублей.

Согласно прогнозам, в 2025 году федбюджету будет не хватать 1,173 трлн рублей, в 2026 году — 2,181 трлн рублей, в 2027 году — 2,761 трлн рублей.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в 2025–2027 годах ожидается небольшой дефицит бюджета.

14 ноября в ходе второго чтения депутаты Госдумы поддержали поправки, которые перераспределяют около 8 трлн рублей из зарезервированных средств в рамках общего объема расходов бюджета.

Ранее в Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России.