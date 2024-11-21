Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года

Госдума приняла закон о федеральном бюджете России на 2025–2027 годы

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что доходы федерального бюджета в следующем году составят 40,296 трлн рублей, через год — 41,84 трлн рублей, через два года — 43,154 трлн рублей.

При этом ожидается, что в 2025 году федеральный бюджет жду расходы в размере 41,469 трлн рублей, в 2026 году — 44,022 трлн рублей, в 2027 году — 45,915 трлн рублей.

Согласно прогнозам, в 2025 году федбюджету будет не хватать 1,173 трлн рублей, в 2026 году — 2,181 трлн рублей, в 2027 году — 2,761 трлн рублей.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в 2025–2027 годах ожидается небольшой дефицит бюджета.

14 ноября в ходе второго чтения депутаты Госдумы поддержали поправки, которые перераспределяют около 8 трлн рублей из зарезервированных средств в рамках общего объема расходов бюджета.

Ранее в Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами