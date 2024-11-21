США планируют списать Украине долг на $4,65 млрд. Военная операция, день 1002-й

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Китай и Бразилия стремятся объединить выступающие за мир силы для создания условий урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам визита в Бразилию.

«Мы хотим объединить больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин на совместной с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции.