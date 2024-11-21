Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

США планируют списать Украине долг на $4,65 млрд. Военная операция, день 1002-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1002-й день

close
Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны. США планируют списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщает Bloomberg. Обновление российской доктрины в области ядерного сдерживания не означает готовности Москвы применить ядерное оружие, считает министр обороны США Ллойд Остин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:18

Подразделения ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахове ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры

09:17

Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях, сообщает энергокомпания ДТЭК.

09:16

Противовоздушная оборона и радиолокационная разведка Польши приведены в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги на Украине, также в воздух поднята авиация НАТО, сообщило в соцсетях Оперативное командование польских Вооруженных сил.

09:06

08:59

08:51

США отправляют Украине ракеты ATACMS, срок которых истекает в 2025 году, чтобы модернизировать свой арсенал. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав параметры военного бюджета США.

08:43

Промышленное предприятие повреждено в результате обстрелов Днепра (ранее — Днепропетровск), сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

08:40

Китай и Бразилия стремятся объединить выступающие за мир силы для создания условий урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам визита в Бразилию.

«Мы хотим объединить больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин на совместной с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой пресс-конференции.

08:37

08:36

Пожар возник на промышленном объекте от падения беспилотника в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, никто не пострадал сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

08:24

Обновление российской доктрины в области ядерного сдерживания не означает готовности Москвы применить ядерное оружие, считает министр обороны США Ллойд Остин.

«На данный момент я не вижу признаков того, что существует непосредственное намерение применить ядерное оружие», — сказал Остин в интервью телеканалу NBC.

08:11

Администрация президента США Джо Байдена сообщила конгрессу, что планирует списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщает Bloomberg.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться агентству, списание долга «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО».

08:05

🔴 За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1002-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Поражало его чувство собственной правоты». Меркель в мемуарах рассказала о Путине, Украине и НАТО
Меркель: в Путине поражала уверенность в своей правоте, Трамп был очарован этим
Глава МО Украины прокомментировал применение ВСУ Storm Shadow
Микроавтобус с людьми сорвался с 12-метровой скалы во Владивостоке
Пенсионерка тростью пробила голову подростку в Каменске-Уральском
Сливочное масло за неделю стало еще дороже
В Волгоградской области сбили украинский беспилотник
«Рубин» поиздевался над Смоловым, у которого украли часы за 8 млн рублей
Новости и материалы
Бойцы «Ахмата» захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт»
Стало известно, когда Федункив забеременела
В США заявили, что решение по ATACMS говорит об озлобленности Байдена
Пленный ВСУ рассказал, как командование «затыкало дыры» на фронте
Названы сроки начала продаж автомобилей Lynk&Co в России
В США трансегндерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты
Взрывы повредили промышленное предприятие в Днепропетровске
В ЛДПР заявили о попытке Запада открыть второй фронт против России в Белоруссии
Россияне массово перешли с успокоительных на антидепрессанты
В России ужесточат правила получения медсправки для водительских прав
«Не хотели»: травму Овечкина назвали несчастным случаем
Украину призвали благодарить Путина за «спокойствие, рассудительность и доброту»
Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области Украины
Эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю
Тигр напал на водителя лесовоза и утащил его в лес в Хабаровском крае
Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции
В Британии оценили риски от применения Украиной Storm Shadow
Стало известно, что обещанные Украине ракеты ATACMS утратили пригодность
Все новости
Волгоградский аэропорт снял ограничения на полеты
Песков рассказал, когда состоится прямая линия с пресс-конференцией Путина
Власти Абхазии обсуждали с Россией посредничество в урегулировании кризиса
Биткоин за час подорожал на $1 тыс., обновив исторический рекорд
В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями
«Конклав»: скандалы, интриги, расследования (по-ватикански)
В России вышел триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом
Панкратов-Черный, Шаляпин и Баринов: кто пришел на прощание со Светличной
Новые дорожные объекты, новые возможности. Как нацпроект помогает регионам развиваться
Крупные магистрали, мосты и развязки появились по дорожному нацпроекту
«Никто же не хочет ядерной войны, верно?» Пентагон призывает к диалогу
Пентагон допускает обмен ядерными ударами, если США сохранят часть арсенала
«Ликвидация» на Украине: сериал запретили, актера Машкова приговорили
На Украине заочно осудили на 10 лет российского актера Владимира Машкова
«Это диверсия». На дне Балтики перерезали кабели связи, под подозрением россиянин
Bild: капитаном корабля, повредившего кабели в Балтийском море, оказался россиянин
От звездных ролей — к ОПГ и пуле киллера. Как погубил себя советский Маколей Калкин
Звезда «Кортика» и глава «Мосфильмовской ОПГ» Шевкуненко родился 65 лет назад
Telegram Premium: что дает платная подписка и стоит ли ее подключать
Чем отличается Telegram Premium от бесплатной версии и какие функции есть в платной подписке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами