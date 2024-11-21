«Поражало его чувство собственной правоты». Меркель в мемуарах рассказала о Путине, Украине и НАТО Меркель в мемуарах рассказала, что ее поражало в Путине

Ангела Меркель в мемуарах рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. По ее словам, даже Дональд Трамп был им «очарован». Также Меркель рассказала о причинах, побудивших ее в 2008 году выступить против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата в НАТО, подчеркнув риски, связанные с реакцией Москвы.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021» описывает свое детство и учебу в ГДР, избрание канцлером, саммит НАТО 2008 года, на котором она выступала против приема в альянс Украины, рассказывает о восприятии Владимира Путина, первой встрече с Дональдом Трампом и многих других событиях и впечатлениях. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit, которая получила предпечатный экземпляр отдельных частей.

«Человек, который всегда начеку»

Меркель в своих мемуарах призналась, что всегда поражалась уверенности Путина в своей правоте. Она особенно подчеркнула его решительность в убеждениях, что стало очевидно еще в 2007 году, когда президент России выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Там Путин заявил, что современная политическая система должна исключать однополярность, и подчеркнул угрозы для России, которые возникали в условиях мировой нестабильности. Меркель отметила, что не была согласна со всеми его выводами, но часть его аргументов, в частности критика войны в Ираке, «не считала полностью неверными».

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты, — пишет Меркель. — Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку».

«Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, готового в любой момент наброситься, — приводит Reuters другую цитату Меркель. — Вы можете посчитать это ребячеством и покачать головой. Но это означало, что Россия никогда не исчезала с карты».

Reuters отмечает, что Меркель, кажется, намекает, что начало боевых действий на Украине в 2022 году было приурочено к ее уходу с поста канцлера: «Вы не всегда будете канцлером, а потом они вступят в НАТО», — сказал он об Украине. «И я хочу этого не допустить».

Меркель добавила, что некоторые лидеры стран Центральной и Восточной Европы были виновны в принятии желаемого за действительное: «Похоже, они хотят, чтобы страна просто исчезла, не существовала. Я не могу их винить... Но Россия, обладающая мощным ядерным оружием, действительно существует».

Трамп «очарован» Путиным

Меркель рассказала, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году президент США задавал ей вопросы о Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был «очарован» президентом России.

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — пишет Меркель.

«Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты», — вспоминает экс-канцлер (цитата по ТАСС). При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее осталось «нехорошее ощущение», и она сделала вывод, что работа с ним не сложится.

Почему Меркель была против Грузии и Украины в НАТО

В своей книге Меркель рассказала, почему в 2008 году выступала против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата на вступление в НАТО. Она считала, что предоставление им статуса МАР (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan) могло бы спровоцировать Россию и поставить под угрозу безопасность самого альянса.

«На мой взгляд, было иллюзией предполагать, что статус MAP предоставил бы защиту Украине и Грузии», — пишет экс-канцлер.

Иллюзорным, по ее мнению, было и то, что этот статус «оказал бы такой сдерживающий эффект», что Москва «приняла бы развитие событий, не предприняв никаких действий».

А обсуждать расширение НАТО, не учитывая позицию Москвы, было «крайне беспечно».

«Прием нового члена должен принести больше безопасности не только ему, но и НАТО. Поэтому существуют критерии для приема страны, которые наряду с ее военными возможностями учитывают также внутригосударственную структуру кандидата», — пишет Меркель.

Кроме того, экс-канцлер указала, что в случае вступления Украины в НАТО произошло бы соприкосновение военных структур альянса с российскими, поскольку в Крыму находился Черноморский флот РФ.

В результате компромисса, достигнутого на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, Украина и Грузия не получили статус стран-кандидатов, однако был указан путь для их сближения с альянсом. По мнению Меркель, этот шаг «был необходим, даже если он, как и любой компромисс, имел свою цену».

Ангела Меркель представит свою книгу в Берлине 26 ноября. Мемуары «Свобода. Воспоминания 1954–2021» она написала вместе со своей многолетней помощницей Беате Бауман, руководившей бюро экс-канцлера.