Крепкий «Орешник». Какую новейшую ракету Россия применила по цели на Украине? Путин выступил с обращением об ответе России на удары западными ракетами

Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории России, ВС РФ ударили на Украине новейшей ракетой средней дальности «Орешник». По словам президента, была использована баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он также заявил, что средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет. Что это за ракета и что о ней известно, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент России Владимир Путин сделал специальное обращение после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. В ответ ВС РФ был нанесен удар по целям на Украине.

Вооруженные силы РФ применили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», сообщил президент Владимир Путин.

«21 ноября российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении» Владимир Путин Президент России

По его словам, испытания прошли успешно, цель достигнута. В Днепропетровске поражен «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленный комплекс, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Что за «Орешник»?

По некоторым (сугубо предварительным) данным, 21 ноября в ударе по объектам на территории противника были применены крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистическая ракета средней дальности с боевой частью в неядерном варианте.

Судя по опубликованным в Днепропетровске кадрам, попыток обстрела «Орешника» средствами противовоздушной обороны противника зафиксировано не было. Первоначальный анализ видео удара новейшей российской ракеты по «Южмашу» показывает, что, по всей видимости, изделие оснащено разделяющейся головной частью индивидуального наведения как минимум с шестью боевыми блоками (ББ). Некоторые наблюдатели отметили, что на конечном участке траектории был заметен маневр ББ.

Однако никаких тактико-технических данных об «Орешнике» в открытом доступе пока нет, и о них можно судить только предположительно. Скорее всего, новое изделие российского ОПК обладает дальностью стрельбы в несколько тысяч километров, квадратичное вероятное отклонение измеряется десятками метров.

«Орешник», надо полагать, оснащен наиболее совершенными средствами преодоления ПРО вероятного противника. Боевая часть – разделяющаяся, с боевыми блоками индивидуального наведения. Вес БЧ (предположительно), может достигать тонны. Скорость новейшей российской ракеты средней дальности достигает М-10. Об этой характеристике системы «Орешник» сообщил Владимир Путин.

Некоторые наблюдатели полагали, что удар по «Южмашу» нанесен ракетой модернизированного подвижного грунтового ракетного комплекса РС-26 «Рубеж» с дальностью стрельбы от 2000 до 6000 км. Однако никаких официальных подтверждений этому факту нет.

По другим данным (и это, разумеется, тоже в виде версии), основой системы «Орешник» является гиперзвуковой боевой блок, запускаемый к цели при помощи баллистической ракеты УР-155Н УТТС/РС-28.

Ответ на удары по России

«Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — рассказал президент России.

«Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — отметил глава государства.

«Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов», — подчеркнул Владимир Путин. Он особо отметил, что средств противодействия ракетам «Орешник» сегодня в мире нет.

Что любопытно, накануне посольство США на Украине было закрыто по соображениям безопасности. Вслед за американцами и другие страны коллективного Запада решили свернуть свою работу. В целом было заявлено так: «В Киеве ждут мощнейшего удара по Украине». Вполне возможно, что американцы предполагали применения какого-либо перспективного оружия со стороны ВС РФ.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).