«Уверены на 95%»: использовала ли Россия межконтинентальную ракету на Украине? Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру

Владимир Зеленский заявил об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, на это указывают «все характеристики», однако экспертизы все еще продолжаются. Минобороны РФ официально не подтверждало эту информацию, а в Кремле переадресовали все вопросы военным. При этом российские военкоры допускают, что РФ могла применить МБР. А на Западе, напротив, в это не верят: глава МО Британии назвал сообщения неподтвержденными, а неназванный чиновник заявил ABC News, что удар, судя по всему, был нанесен обычной баллистической ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 21 ноября по городу Днепру был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня была новая <..> ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической», — написал Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что экспертизы все еще продолжаются.

Анонимный украинский чиновник также заявил ABC News, что в Киеве «на 95% уверены», что удар по Днепру был нанесен именно МБР. При этом он добавил, что военные все еще изучают части ракеты и не пришли к окончательному выводу.

Также об ударе МБР заявило командование Воздушных сил ВСУ. По его заявлению, ракета якобы была запущена из Астраханской области России.

close «Газета.Ru»

Утром 21 ноября украинские СМИ сообщили, что ВС РФ якобы впервые применили межконтинентальную баллистическую ракету «Рубеж», пишет Telegram-канал Baza. Украинские ресурсы опубликовали в том числе видео с ударом, предположительно, по Южному машиностроительному заводу. При этом Telegram-канал «Два майора» сообщает, что боевые блоки ракеты упали в окрестностях авиабазы Авиаторское в Днепропетровской области.

Подтверждений нет

Официального подтверждения, что ВС РФ применили именно межконтинентальную баллистическую ракету «Рубеж», на данный момент нет. Минобороны никак не комментировало появившуюся в СМИ информацию. В сводке ведомства за 21 ноября также не упоминались какие-либо удары по инфраструктуре Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о предполагаемом применении МБР в Минобороны.

«Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — заявил он.

Представитель Кремля также не ответил, стоит ли Украине ожидать более мощных атак с применением нового оружия после сообщений об использовании Киевом ракет ATACMS, заявив, что это «вопрос к военным».

Официального представителя МИД Марию Захарову попросили не давать комментарии об «ударе баллистическими ракетами» прямо во время брифинга: ей позвонил неизвестный, призвавший не высказываться на эту тему. Впоследствии Захарова пояснила «Газете.Ru», что ей звонил эксперт.

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует», — отметила Захарова.

Первое применение?

Российские военные блогеры и Telegram-каналы при этом пишут, что Россия действительно могла применить РС-26 «Рубеж». Об этом заявил, например, Юрий Подоляка.

«С учетом того, что противник отлично отслеживает траектории наших ракет, я бы эту информацию принял к сведению», — написал он.

Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил, что для удара по «Южмашу» в Днепре могла быть использована межконтинентальная баллистическая ракета. Об этом, в частности, свидетельствуют характерные разделяющиеся головные части ракеты, запечатленной на видео.

«Боевые части были в неядерном исполнении. Хотя в Сети ходят разговоры про РС-26 «Рубеж», тип ракеты достоверно неизвестен», — говорится в сообщении канала.

В то же время Mash со ссылкой на украинские источники сообщает, что удар был нанесен экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. По данным канала, для атаки на военный завод «Южмаш» использовалась ракета-носитель ядерного оружия с извлеченной ядерной частью, которую заменили на фугасные боевые части или вообще не стали применять.

Британская газета The Guardian уточняет, что, если информация о применении МБР подтвердится, это будет первым случаем использования такого типа ракеты за время проведения спецоперации.

Впрочем, пока никто, кроме Украины, не заявлял, что ВС РФ применили именно межконтинентальную баллистическую ракету. Так, министр обороны Великобритании Джон Хили, по данным The Guardian, назвал сообщения СМИ неподтвержденными. А неназванный западный чиновник заявил ABC News, что, по всей видимости, удар был нанесен не межконтинентальной, а обычной баллистической ракетой.