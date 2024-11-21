«Их роль – рядовые исполнители». Почему в Киеве признали неспособность отвоевать Крым Полковник Ходаренок: слова Зеленского о Крыме — первый шаг к осознанию реальности

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Киева заполучить Крым в ходе боевых действий. При этом он хотел добиться возвращения полуострова в состав Украины «дипломатическим путем». О чем говорят подобные высказывания и что является одной из главных ошибок украинских политиков — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Владимир Зеленский признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма с помощью военных. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины «дипломатическим путем».

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках», — отметил он.

Что нужно для захвата Крыма?

И в самом деле. Для того, чтобы овладеть полуостровом, Вооруженным силам Украины требуется как минимум сформировать полноценное оперативно-стратегическое объединение (иными словами, фронт). На практике это означает наличие в боевом составе ВСУ еще нескольких сотен тысяч бойцов и соответствующее количество боевой техники.

Меньшими силами подобную задачу явно не решить. И об этом достаточно убедительно говорит опыт «контрнаступа» образца лета – осени 2023 года. Однако ни сил, ни средств, чтобы создать подобное объединение, у Украины в настоящее время попросту нет. Но даже если бы подобный фронт стал реальностью, то и в этом случае военный успех для Киева отнюдь не гарантирован.

И это начинает осознавать украинское руководство.

Так что соответствующее заявление президента Украины в интервью телеканалу Fox News можно расценивать как первый шаг в осознании военно-политической элитой государства полной иллюзорности возврата к границам 1991 года.

Однако до реализма и соответствия заявлений лидеров украинского государства имеющимся в их распоряжении военно-экономических потенций еще очень далеко.

Что осознают в Киеве?

К примеру, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в его планы входит завершение конфликта на Украине в течение суток. К Соединенным Штатам можно относиться по-разному, но в военном и экономическом отношении в настоящее время это держава номер один в мире. И после подобных заявлений Трампа Зеленский должен встать по стойке смирно, надеть головной убор, приложить пальцы к его козырьку и сказать граду и миру : «генеральную линию республиканской партии США и лично товарища Дональда Фрэдовича Трампа горячо одобряем и поддерживаем и я, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами и президент государства сделаю все возможное, чтобы планы президента США были воплощены в жизнь».

А что мог сказать Зеленский в этом случае другого, если боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Украины на 90% обеспечиваются за счет военно-технического сотрудничества с США, а государство более чем наполовину финансируется коллективным Западом. Безусловно, форма могла выглядеть и несколько корректнее, но смысл остался бы тот же самый.

Но Зеленский в этом конкретном случае в рамках реальности оставаться не пожелал, и недавно в интервью «Радио Украина» заявил, что США не смогут заставить Киев «сидеть и слушать за столом переговоров» с Россией, так как Украина является «независимой страной». Тут не смог удержаться даже Илон Маск. «У него потрясающее чувство юмора», — прокомментировал это заявление генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, сопроводив свое сообщение смеющимся смайликом. К этому надо добавить, что Трамп отличается хорошей памятью, он обидчив и злопамятен.

Вернемся к интервью Зеленского телеканалу Fox News. Президент Украины сказал, что прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины. «Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем», — сказал он. Тут ключевое слово для понимания неадекватности Зеленского – «думаю». А вот в этом случае думать как раз не надо.

Общеизвестный факт, что война прекратится на следующий день после завершения финансирования и поставок вооружения и военной техники со стороны США.

По-прежнему одной из главных ошибок политических деятелей Украины является представление о том, что они являются видными игроками на геостратегической арене. А на самом деле их роль – рядовые исполнители и не более того. Осознание этого простого факта в полном объеме, судя по последним заявлениям и опубликованным планам президента Украины (типа «плана стойкости»), в Киеве еще не наступило.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).