«Никто же не хочет ядерной войны, верно?» Пентагон призывает к диалогу

США подчеркивают важность непрерывного диалога с ключевыми стратегическими конкурентами, такими как Россия, Китай и Северная Корея, для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения ядерной войны. Представитель стратегического командования США контр-адмирал Томас Бьюкенен отметил, что, несмотря на напряженность в международных отношениях, «никто не хочет ядерной войны», и для этого необходимо поддерживать открытые каналы общения с потенциальными соперниками. Он добавил, что американские стратегические силы находятся в состоянии боеготовности и готовы к смене президента. В то же время в Пентагоне допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть американского арсенала.

США продолжают подчеркивать важность дипломатического взаимодействия с ключевыми стратегическими соперниками, включая Россию, Китай и Северную Корею, в контексте ядерной безопасности. Об этом заявил представитель Стратегического командования США (СТРАТКОМ) контр-адмирал Томас Бьюкенен, который в ходе выступления в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований (CSIS — деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ) акцентировал внимание на необходимости поддержания диалога для предотвращения ядерной войны.

«Мы всегда должны быть готовы к разговору, потому что в значительной степени это приводит людей за стол переговоров, чтобы обсудить общие ценности. Никто же не хочет ядерной войны, верно?» — заявил Бьюкенен, отвечая на вопрос, как США должны реагировать на действия своих потенциальных противников (цитата по ТАСС).

Он считает, что подход властей США должен быть ориентирован на непрерывное взаимодействие с конкурентами, что способствует не только обеспечению безопасности, но и предотвращению возможных ошибок, которые могли бы привести к катастрофическим последствиям.

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — сказал контр-адмирал.

Диалог не должен ограничиваться лишь профильными политиками или военными, но и охватывать более широкий круг государственных органов — это, по мнению Бьюкенена, способствует созданию эффективной системы сдерживания и минимизации угроз ядерной войны. По его словам, «продолжать вовлекать наших конкурентов в реальный и содержательный диалог» должен не только Госдепартамент, но и другие американские ведомства.

Ядерные силы США «всегда готовы»

Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности, заявил Томас Бьюкенен, и готовы к предстоящему переходу командования американской армией от президента Джо Байдена к избранному президенту Дональду Трампу.

«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов.

Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание.

Поэтому ядерные силы готовы», — заявил контр-адмирал (цитата по РИА Новости).

«Стратегическое командование готово работать с нашими новыми лидерами и теми, кто будет назначен в министерство обороны, чтобы иметь гражданский контроль над армией, — добавил Бьюкенен. — Ядерные силы будут готовы к этому 19 января, как и 20 января, <...> мы всегда готовы».

Инаугурация Дональда Трампа, который победил на выборах Камалу Харрис, назначена на 20 января 2025 года.

США допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен (ударами), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал Томас Бьюкенен.

Наиболее приемлемыми он считает те условия, при которых США «продолжат лидировать в мире», что означает сохранение резерва стратегических вооружений: «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать».

Обновленные стратегии

Летом этого года совет нацбезопасности США представил обновленную ядерную стратегию, которая подчеркивает необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания основных конкурентов. В Белом доме отметили, что не видят нужды в увеличении ядерных запасов до уровня России и Китая, чтобы обеспечить эффективное сдерживание этих стран. Однако американские СМИ сообщили, что Байден скорректировал в новом документе курс в отношении Китая, нацелившись на предотвращение расширения ядерного арсенала Пекина.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира на январь 2023 года, Россия располагает 4,5 тыс. ядерных боеголовок, США — 3,7 тыс.

19 ноября Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование оружия массового поражения против нее или ее союзников. Также в документе подчеркивается, что агрессия против Москвы или ее партнеров со стороны неядерного государства с поддержкой ядерной державы будет расцениваться как совместное нападение.

Ранее президент заявлял, что НАТО обсуждает не только возможность использования украинскими вооруженными силами дальнобойного оружия, но и прямое участие в конфликте на Украине. Путин отметил, что Киев уже использует беспилотники и другие средства для ударов по территории России, а при применении высокоточного оружия большой дальности, произведенного на Западе, операции, как правило, проводятся при участии военных стран НАТО. Только они, по его словам, могут вводить полетные задания в ракетные системы.

Президент подчеркнул, что прямое участие стран Запада в военных действиях на Украине изменит характер конфликта, превращая его в войну между Россией и США, а также европейскими странами НАТО. В этом случае решения Москвы будут зависеть от новых угроз, которые будут перед ней стоять.