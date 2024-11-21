«Случился конфликт с россиянами»: воевавшего за ВСУ бойца задержали во Вьетнаме и выдали Белоруссии КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца

В Белоруссию экстрадировали сражавшегося на стороне ВСУ белоруса Василия Веремейчика. Ранее его задержали во Вьетнаме, предположительно, за драку — по версии знакомых, у мужчины мог произойти конфликт с россиянами. После этого дома у Веремейчика прошел обыск, а его самого вьетнамская сторона выдала белорусским силовикам. Мужчина уехал на Украину после протестов 2020 года в Белоруссии, в 2022-м он добровольцем ушел на фронт и вступил в ряды полка имени Калиновского, где, по данным «Страны.ua», был заместителем командира батальона «Волат».

В Белоруссию экстрадировали Василия Веремейчика, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины в составе добровольческого полка имени Кастуся Калиновского. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

По его словам, Веремейчик был доставлен в Белоруссию в рамках международного сотрудничества.

Друг Веремейчика Дмитрий сообщил, что 13 ноября его задержали во Вьетнаме, предположительно, за драку.

«За несколько минут до задержания Василий говорил по телефону с одним из наших друзей. На фоне разговора была слышна российская музыка, поэтому мы считаем, что у него случился конфликт с россиянами. Последнее, что сказал Вася: «Пойду драться». Подробностей этой драки никто не знает. Он успел сообщить некоторым знакомым, что ждет приезда полиции. Какое-то время был на связи, но потом она пропала. Известно, что у него дома в Ханое прошел обыск», — сообщил мужчина.

По данным белорусский оппозиционных Telegram-каналов, 14 ноября вьетнамская сторона передала Василия Веремейчика белорусским силовикам. В республику его доставили рейсом «Белавиа» из Москвы.

ОНТ сообщает, что Веремейчик является уроженцем Солигорска. В 2022 году он принимал участие в боевых действиях на Украине в составе полка имени Калиновского. В конце сентября 2024-го Верховный суд Белоруссии признал это формирование террористической организацией.

В 2024 году Веремейчик также был избран в Координационный совет белорусской оппозиции от «Блока Прокопьева-Егорова».

«Хотелось бы повоевать»

По словам друга Веремейчика Дмитрия, тот еще с подросткового возраста интересовался беларусским демократическим и национальным движением. На протяжении какого-то времени Василий состоял в организации «Вольная моладзь», был ее активистом. Кроме этого, еще подростком он принимал активное участие в протестах после выборов 2006 года.

«А после разочаровался в этом всем и решил стать офицером, поступил в Военную академию», — рассказал Дмитрий.

«Зеркало» сообщило, что Веремейчик закончил академию по специальности «военная психология и идеологическая работа в армии». После этого он служил в Вооруженных силах Белоруссии, был лейтенантом запаса.

В 2020 году, по словам друга, Веремейчик принял участие в протестах после объявления официальных итогов выборов президента республики. Впоследствии он переехал на Украину, жил во Львове. После начала спецоперации ушел добровольцем на фронт и присоединился к полку имени Калиновского. Как пишет «Страна.ua», в составе формирования он служил заместителем командира батальона «Волат».

«Он готовился к войне, ждал ее. Василий часто повторял жене такую фразу: «Хотелось бы повоевать, но, к сожалению, войны не будет». Но она случилась», — отметил Дмитрий.

Считал Вьетнам безопасным

Друг Веремейчика также сообщил, что в 2022 году тот получил ранение в бою в Николаевской области. Вскоре он покинул Украину. Причиной для этого, по данным «Страны.ua», стал конфликт с командованием полка. После этого Веремейчик пытался легализоваться в Литве и Польше, однако сделать этого не удалось.

«До мая 2023-го Василий жил в Литве, но его признали угрозой национальной безопасности из-за прошлой службы в белорусской армии. И отказали в виде на жительство», — уточнил Дмитрий.

После этого Веремейчик отправился в Грузию, а затем во Вьетнам. Осенью 2024 года он пытался получить убежище в Польше — подал заявление о предоставлении статуса беженца в варшавском аэропорту. Однако там ему сказали, что для этого нужно около трех месяцев провести в польской эмиграционной тюрьме.

«Василий отказался идти в тюрьму, сказал дословно следующее: «Не ради того я воевал в Украине, чтобы сидеть в тюрьме с пакистанцами». Его это очень возмутило, он психанул и улетел назад в Турцию. Пробыв там недолгое время, Василий вернулся во Вьетнам», — вспомнил Дмитрий.

По словам друга, Веремейчик жил во Вьетнаме, так как считал эту страну безопасной. Однако срок его паспорта подходил к концу, поэтому ему надо было решить вопрос с легализацией. Запасным планом была Молдавия — туда он планировал отправиться в декабре.