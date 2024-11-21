«Сделать еще одну Украину»: в Белоруссии заявили о планах Запада вторгнуться в республику ОНТ: Запад планирует нападение на Белоруссию со стороны Польши и Литвы

Белорусский госканал ОНТ выпустил фильм-расследование о предполагаемой подготовке захвата страны. По версии канала, оппозиция при поддержке Запада планирует вторжение в Белоруссию бойцов «Белорусского добровольческого корпуса» из Польши и Литвы. Готовит их якобы польский спецназ «Гром». В России уже прокомментировали фильм: в Кремле напомнили, что Россия обязана защищать Белоруссию, а в Госдуме обвинили Запад в подготовке второго фронта.

Вторжение в Белоруссию

20 ноября белорусский государственный телеканал ОНТ показал фильм-расследование «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В нем утверждается, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция планирует вооруженное вторжение в республику при поддержке Запада.

По данным авторов фильма, изначально захватить планировалось четыре участка на юго-западе страны: выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы в Брестской области. В это же время ячейки, группы и отряды внутри республики должны были захватывать небольшие населенные пункты.

«Параллельно по стратегическим объектам Беларуси бьют ударные дроны», — говорится в фильме.

Первыми, по информации ОНТ, на территорию республики должны были вторгнуться бойцы «Белорусского добровольческого корпуса», а также других формирований из Польши и Литвы . Для захвата территорий они якобы планировали применить тактику, которую Вооруженные силы Украины «отработали» во время диверсий в Брянской и Курской областях России.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу «ударил, убежал», — говорится в фильме.

По данным белорусского КГБ, в подготовке боевиков участвовали бойцы польского спецназа «Гром» (GROM — подразделение польской армии, созданное в 1990 году. Его бойцы принимали участие в боевых действиях на Балканах, в Персидском заливе, Афганистане, Ираке и других странах). Об этом в фильме сообщил начальник следственного управления ведомства Константин Бычек.

«Инструкторы — иностранные наемники обучают. Оружие и снаряжение — из Украины. Все серьезно — теория, практика. Полный боевой курс. Для тренировок созданы все условия», — говорится в расследовании.

По словам Бычека, Минск уведомил Варшаву о подготовке вторжения по линии противодействия международному терроризму. Однако «в ответ на это усилились лишь меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек». Как сообщил представитель КГБ, власти Польши со своей стороны рекомендовали членам ячеек «легализоваться под видом страйкбольных клубов» и «ограничить распространение агитационной информации в публичном доступе».

«И Москве, и Минску есть чем ответить»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование ОНТ, заявил, что Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением и потенциальными угрозами. При этом он подчеркнул, что в связи с этими угрозами Россия и Белоруссия постоянно контактируют по линии спецслужб и на высшем уровне.

«В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство — эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, которые были недавно опубликованы нами», — напомнил представитель Кремля.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя фильм ОНТ, заявил, что таким образом «западники» пытаются открыть в Белоруссии второй фронт с целью создания нового «антироссийского плацдарма». Однако, по словам депутата, «подобные планы захлебнутся».

«И Москве, и Минску есть чем ответить», — сказал Слуцкий РИА Новости.

Его коллега, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, также подчеркнул, что цель этого плана — «сделать еще одну Украину», чтобы охватить РФ с юго-запада в полукольцо. При этом Белик выразил мнение, что Запад вряд ли пойдет на такой шаг сейчас, так как высоки риски глобального конфликта. В то же время он отметил, что нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по авангарду национальной обороны России .

«По сути и ментально мы единое целое, а значит любые поражения Белоруссии в России воспримут как свои», — объяснил парламентарий.