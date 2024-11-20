«Мы не находимся в состоянии войны». На Западе отреагировали на обновление ядерной доктрины РФ Госдепартамент: США и страны НАТО не представляют никакой угрозы для России

На Западе появились первые отклики после обновления ядерной доктрины России. В Госдепартаменте заявили, что ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для РФ. В Пентагоне отметили, что стороны не находятся в состоянии войны. Президент Сербии Вучич предупредил, что в России не станут колебаться с применением ядерного оружия, а глава Турции Эрдоган посоветовал странам НАТО задуматься. По его словам, Россия, как любая держава, имеет право на защиту от внешних угроз. В Британии заявили о продолжении поддержки Украины, а в ЕС осудили любые разговоры о ядерном сдерживании.

Реакция США

Ни США, ни Североатлантический альянс не представляют никакой угрозы для России, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя изменения в российской ядерной доктрине.

По его словам, США не видят причин редактировать свою ядерную доктрину в ответ.

Одновременно заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в российской политике по ядерному оружию заявила, что США и Россия не находятся в состоянии войны.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказала Сингх на брифинге.

Еще утром во вторник источник агентства Bloomberg в совете национальной безопасности (СНБ) США заявлял , что Вашингтон пока не планирует менять уровень готовности своих ядерных сил в ответ на обновление ядерной доктрины России.

«США не видят необходимости корректировать свою собственную ядерную позицию или доктрину в ответ», — приводит издание слова чиновника, который добавил, что в Белом доме не были удивлены обновлением российской доктрины, так как Москва в течение нескольких недель сигнализировала о своем шаге.

Британия и ЕС

Несмотря на обновление ядерной доктрины России, Великобритания продолжит оказывать Украине активную поддержку. Об этом со ссылкой на представителя правительственных кругов сообщил телеканал ITV.

«Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины. Мы продолжим поддерживать ее столько, сколько потребуется», — сообщил неназванный правительственный чиновник.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил любые заявления об использовании ядерного оружия.

«Любые призывы к ядерным конфликтам являются безответственными. Мы отвергаем использование разговоров о ядерном сдерживании в настоящий момент», — сказал он.

Право на ответные меры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должно задуматься над этим.

По его словам, позиция России является мерой, которая была принята против поведения, направленного против Москвы.

«У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры», — сказал турецкий лидер в ходе пресс-конференции по завершению саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара продолжит призывать стороны российско-украинского конфликта к мирным переговорам, несмотря на атаку Вооруженных сил Украины по территории России с использованием американских ракет ATACMS, что, по его словам, «не является позитивным моментом».

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, согласно которому российский президент не станет колебаться с применением ядерного оружия в случае угрозы для Москвы при отсутствии другого выхода из ситуации.

Изменения в ядерной доктрине России

Утром на портале официальных правовых актов появился указ президента Владимира Путина об утверждении основ государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

Документ обновляет российскую политику ядерного сдерживания. В частности, в документе обновился перечень военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ядерное оружие. Например, таким случаем является агрессия со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после публикации документа уточнил, что удары западными ракетами по российской территории можно будет квалифицировать как нападение стран — членов НАТО на Россию с правом российской стороны нанести ответный удар.

По мнению Медведева, если натовская военная инфраструктура приблизится к границе России, то Москва будет вправе нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам Североатлантического альянса, где бы они ни находились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что актуализация ядерной доктрины РФ потребовалась для приведения документа в соответствие с нынешней политической обстановкой. Как подчеркнул Песков, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если Украина атакует территорию страны неядерными ракетами западных государств. В то же время, по его словам, Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру.

Тем не менее текст новой ядерной доктрины России должен стать предметом глубокого анализа в стране и мире, отметил пресс-секретарь российского президента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину России.