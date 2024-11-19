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В Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины

Песков: актуализация ядерной доктрины нужна в связи с политической обстановкой

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что актуализация ядерной доктрины РФ потребовалась для приведения документа в соответствие с нынешней политической обстановкой.

Представитель Кремля отметил, что обновленный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания был опубликован после разрешения США наносить удары дальнобойными ракетами по территории России с расчетом, что это остановит западные страны.

«Соответствующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно», — сказал Песков.

19 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В конце сентября глава государства заявлял, что агрессия против РФ со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. По его словам, именно такие корректировки будут содержаться в российской ядерной доктрине.

Ранее ученый осудил прежнюю ядерную доктрину России, назвав ее безрассудной.

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