«США следует прочитать». На какие удары Москва ответит ядерным оружием?

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Подписание произошло в 1000 день с начала специальной военной операции на Украине и на фоне разрешения США использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Что изменилось в ядерной доктрине и на какие удары ВСУ новая доктрина допускает ядерный ответ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Президент России Владимир Путин утвердил указом № 991 «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Документ вступает в силу со дня его подписания.

При этом признается утратившим силу Указ президента России № 355 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года.

Новые основы

В указе говорится, что настоящие Основы — документ стратегического планирования в сфере обеспечения обороны. Они отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.

В документе подчеркивается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие.

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, а его применение — крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

В «Основах» следует особо обратить внимание на пункт 11: «Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Это в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

Иными словами, при первых же пусках подобных изделий Москва рассматривает это как «совместное нападение» и ВС РФ в этом случае незамедлительно перейдут к применению ядерного оружия. И это предельно ясный сигнал Белому дому и его союзникам.

«Неядерное государство» здесь — Украина. «С участием или при поддержке ядерного государства» относится к Соединенным Штатам и их союзникам (в данном случае Великобритании и Франции, заявившим о возможном участии в подобных ударах).

В этом плане в США следует с карандашом в руке прочитать пункт 18 Основ: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности».

Подчеркнуть стратегам Белого дома следует слова «с применением обычного оружия» и «создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности». То есть это касается в полном объеме и тактических баллистических ракет ATACMS, и англо-французских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»





Теперь остается разобраться, каким образом Россия применит ядерное оружие. Военно-техническая сторона в этом плане не претерпела существенных изменений.

Как запускают ядерное оружие

Для начала уточним, за кем решение на применение ядерного оружия в России и как это осуществляется на практике. В пункте 20 новых «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» записано: «Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации».

Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую президент одновременно запустит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения.

Эта ересь весьма прочно засела в умах большинства российских граждан и даже иногда озвучивается на экспертном уровне. На самом деле это совсем не так.

Глава государства дает только сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Запустят межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а также стратегические крылатые ракеты с ядерными боезапасами самостоятельно соответствующие боевые расчеты. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается так называемая блокировка.

То есть боевые расчеты, получив некую кодовую комбинацию от главы государства, достают из особых сейфов и вскрывают свои пакеты с пятью сургучными печатями. А там записана своя кодовая комбинация. Командиры, сравнив информацию от президента и данные своего пакета, производят необходимые криптографические операции и получают искомый код для снятия блокировки. Боевой расчет вводит данные в носитель, после чего загораются транспаранты «Блокировка снята» и «Пуск разрешен».

Для решения этой задачи глава государства располагает так называемым «ядерным чемоданчиком». На самом деле это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба ВС РФ.

По одним данным, разрешение на применение ядерного оружия и коды на разблокировку ядерных боевых частей выдаются только в случае подтверждения от двух «чемоданчиков», по другим — от трех.

То есть единолично решение на применения ядерного оружия в России принять никто не может. Примерно также функционирует эта система и в Соединенных Штатах.

В пункте пятом новых Основ сказано: «Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные».

По всей видимости, применение Соединенными Штатами и их союзниками тактических баллистических ракет ATACMS, англо-французских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG и станет той «крайней и вынужденной мерой».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).