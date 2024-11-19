В Кремле допустили ядерный ответ в случае атаки Украины неядерными ракетами Запада

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если Украина атакует территорию страны неядерными ракетами западных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что эта информация содержится в обновленной ядерной доктрине России.

«В целом речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающие критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что агрессия любого неядерного государства, в которой приняли участие ядерные страны, будет рассматриваться как совместное нападение.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.