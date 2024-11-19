Британия продолжит поддержку Украины без оглядки на ядерную доктрину России

Несмотря на обновление ядерной доктрины России, Великобритания продолжит оказывать Украине активную поддержку. Об этом со ссылкой на представителя правительственных кругов сообщил телеканал ITV.

«Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины… Мы продолжим поддерживать ее столько, сколько потребуется», — сообщил неназванный правительственный чиновник (цитата по РИА Новости).

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ядерный ответ, согласно документу, возможен при критической угрозе российскому суверенитету обычным оружием. Другие поводы для него — нападение на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также массированный старт военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечение ими российской границы.

Подробнее об этом — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что обновление российской ядерной доктрины всколыхнуло мировые рынки.