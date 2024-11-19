Пять сбили, одну повредили: Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

В Минобороны подтвердили, что ВСУ впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один. На месте, куда упали части ракеты, произошел пожар, но его оперативно потушили. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о первом использовании ATACMS по целям вглубь России, но украинские СМИ сообщили об ударе баллистическими ракетами по военному объекту, расположенному в 130 км от границы.

Украина в 3:25 19 ноября ударила шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили пять ракет и повредили одну. Осколки упали на «техническую территорию» военного объекта в Брянской области. Там возникло возгорание, но его быстро потушили.

«Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный штаб ВСУ в беседе с украинским 24-м каналом не подтвердил информацию об ударе американскими ракетами вглубь РФ.

«У меня нет этой информации, но я не сомневаюсь, что наши военные держат ситуацию под контролем. Как только у нас будет эта информация, мы выразим возможный ответ», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам данные об использовании американских ракет.

Используют впервые

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден решил снять запрет на удары вглубь России американским дальнобойным оружием. Утром 19 ноября главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Украина впервые использовала ATACMS для удара по Брянской области.

«Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена! По данным источников «Цензор.НЕТ», сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США», — написал Бутусов.

Эта же информация появилась и у «РБК-Украина». Источник издания сообщил, что ВСУ ударили по военному объекту в Карачаеве — в 130 км от границы с Украиной. Жители города активно сообщали в соцсетях о ночных взрывах, сработавшей сирене и зареве над населенным пунктом. Информация об ударе появилась и у The Washington Post:

«Украинский чиновник подтвердил использование ракет, говоря на условиях анонимности из-за деликатности темы».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале писал только об уничтожении беспилотников ночью и утром в регионе:

«Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей».

По его данным, ВСУ выпустили не менее 13 беспилотников по региону.

Разрешили только Курскую область

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в беседе с газетой O Globo подтвердил, что Байден снял запрет на удары американским оружием вглубь РФ. США считают, что это якобы подтолкнет Россию к переговорам.

По данным Axios,

Байден якобы разрешил бить только по Курской области, так как, по их мнению, там размещены северокорейские солдаты.

«Официальные лица США надеются, что если северокорейские войска в регионе будут поражены, Пхеньян пересмотрит свое решение об отправке войск в Россию и российская контратака в Курской области провалится», — говорится в материале.

Песков считает, что снятие ограничений — это «решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, наличие у противника крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности расценивается как угроза для России, для нейтрализации которой «осуществляется ядерное сдерживание». Доктрину утвердили на следующий день после распространения информации о снятии запрета на удары вглубь РФ.