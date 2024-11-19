Боррель прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обновление Россией ядерной доктрины, заявил об осуждении любых ссылок на использование ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Любые призывы к ядерным конфликтам являются безответственными… Мы отвергаем использование разговоров о ядерном сдерживании в настоящий момент», — сказал он.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее в Кремле указали на важный пункт новой ядерной доктрины.