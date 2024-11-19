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Лавров призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России

Лавров заявил, что надеется на внимательное изучение ядерной доктрины РФ Западом

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, там (на Западе. — «Газета. Ru») доктрину будут читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая в нем только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — сказал Лавров.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее в Кремле допустили ядерный ответ в случае атаки Украины неядерными ракетами Запада.

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