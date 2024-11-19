Лавров призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад внимательно изучит обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, там (на Западе. — «Газета. Ru») доктрину будут читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая в нем только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», — сказал Лавров.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее в Кремле допустили ядерный ответ в случае атаки Украины неядерными ракетами Запада.