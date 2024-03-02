«Молдавия на перепутье». Санду надеется на объединение с Приднестровьем Санду: Молдавия и Приднестровье получили исторический шанс на воссоединение

Молдавский лидер Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз — это отличная возможность для объединия двух берегов Днестра. Политик подчеркнула, что жителям Молдавии и непризнанной ПМР «нечего делить», а нагнетают напряженность некие «политические силы». Ранее Тирасполь предупредил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса и попросил Россию о помощи.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что начало переговоров о вступлении в Евросоюз станет отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра — правобережную Молдавию и левобережную непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом она заявила в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре.

«Молдавия стоит сегодня на перепутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра», — цитирует слова Санду Unimedia.

«Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — заверила президент.

Санду также поблагодарила силовиков, которые обеспечивают мир и спокойствие внутри Молдавии. Она подчеркнула, что «людям на обоих берегах Днестра нечего делить», а политические силы, которые пытаются внести разлад между этими территориями, потерпят неудачу.

«Сохраняя память о боях на Днестре 1992 года, мы торжественно обязуемся никогда не допустить повторения этой трагедии», — добавила Санду.

Молдавия получила статус страны-кандидата в ЕС летом 2022 года, в декабре 2023-го Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении. При этом Приднестровье осудило заявку Молдавии на вступление в объединение и призывало Кишинев начать диалог с Тирасполем и урегулировать отношения «на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств».

Усиление напряженности

На прошлой неделе глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский предупредил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. Он также заявил об усилении агрессии по отношению к Приднестровью со стороны Молдавии. По словам Крсносельского, молдавские СМИ регулярно говорят о возможности вооруженного конфликта и призывают искоренить сепаратизм.

Спустя четыре дня в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. На съезде приняли резолюцию и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

Тирасполь попросил Москву оказать помощь в связи с экономической блокадой ПМР со стороны Молдавии. «Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорилось в сообщении.

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев при этом подчеркивал, что Приднестровье в своем обращении не просит вхождения в состав РФ.

«Это были спекуляции СМИ, причем в молдавских СМИ мы видели, в СМИ сопредельных государств, что, на наш взгляд, вызвано попыткой как-то сместить фокус внимания с седьмого съезда депутатов всех уровней и в какой-то степени его дискредитировать», — уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

На территории Приднестровья в настоящее время проживают более 220 тыс. граждан РФ.

Украинский сценарий

1 марта Санду заявила, что евроинтеграции Молдавии мешает Россия и «Кремль хочет держать Молдавию в серой зоне». Она отметила при этом, что Москва «сохраняет недружественное отношение» к Кишиневу, хотя власти Молдавии «не против сотрудничества».

«Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан и их выбор. Мы демократическая страна, здесь <…> люди решают, что делать, куда идти и с кем сотрудничать», — сказала президент страны.

Санду также обвинила Москву в том, что российская пропаганда распространяет «страшилку» о возможном присоединении Приднестровья к РФ. По ее мнению, Кремль делает это, «чтобы запугать молдаван».

Глава российского МИД Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в Анталье заявил, что правительство в Кишиневе движет Молдавию по пути Украины. «Режим, который обосновался в Кишиневе, идет просто след в след по стопам киевского», — сказал он.

Министр отметил, что в Молдавии уже «стали отменять все русское» и дискриминируют русский язык во всех сферах.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко полагает, что страны Запада пытаются обострить приднестровский конфликт «по тем же методичкам», которые уже были использованы в Донбассе в 2014 году.

По словам Марочко, в украинских СМИ и соцсетях стали появляться материалы, посвященные проблеме возникновения напряженности между Молдавией и Приднестровьем, Россия обозначается в них как интересант эскалации. Таким образом Запад посредством Украины «формирует информационный фон, создающий предпосылки для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела третьих стран», уверен он.

«В Одесской области уже развернут военный контингент, который в кратчайшие сроки может <…> осуществить вторжение в ПМР», — указал Марочко, отметив, что это похоже на события 2014 года.