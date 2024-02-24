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В Приднестровье предупредили о риске эскалации конфликта

Глава Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта из-за застоя в переговорах

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Артем Кулекин/РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса. Его слова передает РИА Новости.

«На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата «5+2», есть риск эскалации конфликта», — сказал источник агентства.

При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

«Это ключевой фактор», — подчеркнул Красносельский.

Тем не менее глава непризнанной республики обратил внимание на усиление агрессии по отношению к Приднестровью со стороны Молдавии. По его словам, молдавские СМИ регулярно говорят о возможности вооруженного конфликта и призывают искоренить сепаратизм.

Формат «5+2» подразумевает участие в урегулировании конфликта еще пяти сторон помимо самих Молдавии и непризнанной республики. В качестве гарантов и посредников переговорного процесса выступают РФ, Украина и ОБСЕ. США и Европейский союз (ЕС), в свою очередь, принимают участие в работе в роли наблюдателей.

Ранее молдавский президента Майя Санду назвала основную проблему при урегулировании ситуации в Приднестровье.

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