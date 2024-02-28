Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии

Приднестровская Молдавская республика попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады. Об этом пишет РИА Новости.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в сообщении.

До этого глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что президенту Молдавии Майе Санду было отправлено семь приглашений от республики возобновить переговоры по урегулированию ситуации в регионе.

Сообщалось также, что участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России. В Приднестровье отметили, что рассчитывают на помощь России, поскольку на территории республики проживают более 220 тысяч граждан РФ.

До этого председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

Ранее в НАТО не увидели последствий в случае присоединения Приднестровья к России.