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В ЛНР сравнили приднестровский конфликт с событиями в Донбассе 2014 года

Марочко: Запад обостряет приднестровский конфликт по методичкам 2014 года

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Wikimedia Commons

Страны Запада пытаются обострить Приднестровский конфликт по тем же методичкам, которые уже были использованы в Донбассе в 2014 году. Такое мнение выразил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, в украинских СМИ и соцсетях стали появляться материалы, посвященные проблеме возникновения напряженности между Молдавией и Приднестровьем. Россия обозначается в них как интересант эскалации для получения формальной возможности предоставления помощи непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР).

Таким образом, считает Марочко, Запад посредством Украины «формирует информационный фон, создающий предпосылки для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела третьих стран».

Марочко также заявил, что «в Одесской области уже развернут военный контингент, который в кратчайшие сроки может (…) осуществить вторжение в ПМР». По его мнению, это похоже на события 2014 года, когда демонизировали жителей Донбасса и фейковыми вбросами начали втягивать Россию в конфликт.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии.

1 марта Лавров указал на схожесть путей Молдавии и Украины.

Ранее в Приднестровье предупредили о риске эскалации конфликта.

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