Лавров указал на схожесть путей Молдавии и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишиневе движет Молдавию по пути вслед за Украиной. передает ТАСС.

«Режим, который обосновался в Кишиневе, идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах, и вместе с украинцами устраивает еще серьезное экономическое давление на Приднестровье», — казал он.

Также министр заявил, что румынское руководство в Кишиневе пытается разрушить возобновление работы переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, которое позволило бы продолжить поиски взаимоприемлемых решений при сохранении территориальной целостности Молдавии.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению Молдавии в состав Европейского союза.

1 марта Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.

Ранее на съезде депутатов Приднестровья поддержали российских миротворцев.