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Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ

Санду назвала публикации молдавских СМИ о Приднестровье российской пропагандой

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Zak Bennett/Reuters

Слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы. Такое мнение выразила президент Молдавии Майя Санду, слова которой передает Jurnal TV.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — сказала Санду.

До этого в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

28 февраля представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что Франция наряду с другими странами Евросоюза продолжит оказывать помощь Молдавии после обращения Приднестровья к России.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную имеющимся вызовам.

Ранее в США рассказали об отслеживании поведения России в Приднестровье.

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