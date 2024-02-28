Глава МИД Приднестровья объяснил призыв о помощи к РФ накануне послания Путина

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что съезд депутатов в Тирасполе специально провели накануне обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Я не представляю седьмой съезд депутатов, я не делегат. Я лишь приглашенное лицо. Тут, наверное, нужно у организаторов интересоваться. Но, насколько я могу судить, вряд ли есть какая-то прямая корреляция», — сказал Игнатьев.

В среду, 28 февраля, в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

Ранее глава МИД Приднестровья заявил, что республика не ждет военной помощи России.