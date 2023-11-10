«Я не думал пугать этими символами». Звезды Давида на домах евреев оказались жестом поддержки

Российские дипломаты во Франции выступили с возмущенными комментариями о том, что РФ якобы стоит за организацией акции по нанесению граффити в виде звезд Давида на стенах домов Парижа и его пригородов. МИД Франции также обвинил Россию и в «цифровом вмешательстве» — распространении информации об инциденте. Пока стороны обвиняли друг друга, организатор акции Анатолий Призенко заявил, что это был не антисемитский жест. По его замыслу, звезды Давида на стенах парижских домов должны были поддержать евреев после атаки ХАМАС 7 октября. «Я не думал, что смогу напугать французов этими простыми символами», — признался Призенко.

Посольство России во Франции назвало возмутительными попытки найти российский след в антисемитских акциях с нанесением звезд Давида на дома евреев. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать «российский след» в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации», — говорится в посте.

Дипломаты обратили внимание, что заявления сделаны, пока полиция Франции еще ведет расследование и возможная причастность иностранных заказчиков к ним не доказана. Также в посольстве подчеркнули, что Россия всегда жестко осуждала и осуждает любые акты антисемитизма.

«Что касается нанесения звезд Давида на дома еврейских граждан, то это — западноевропейская, а не российская традиция», — отметили в дипмиссии.

С возмущенным комментарием также выступил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Они выступили через свой рупор, Министерство иностранных дел, не удосужившись даже провести расследование, которое необходимо в такого рода случаях. Мы ждем досконального расследования. К тому же у французов уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения», — заявил Мешков журналистам после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса (цитата по РИА Новости).

Один организатор, четыре исполнителя

МИД Франции 9 ноября заявил, что в появлении звезд Давида на домах Парижа 31 октября есть российский след. Всего на стены домов французской столицы было нанесено около 60 таких граффити.

Французская прокуратура подозревает в проведении акции четырех человек. Задержаны были двое — граждане Молдавии. Сотрудники правоохранительных органов депортировали их на родину.

По данным силовиков, все подозреваемые контактировали с одним человеком, который проживает за пределами Франции и общался с ними по-русски.

Газета Le Monde писала, что им может быть молдавский предприниматель Анатолий Призенко . Издание предположило, что фотографии акции распространила сеть по дезинформации RRN (Recent Reliable News, другое название Doppelgänger), якобы имеющая отношение к России.

Французский МИД сообщил, что национальная Служба по защите от цифрового иностранного вмешательства (VIGINUM) определила, что 1095 ботов сделали 2589 публикаций с фотографиями граффити. VIGINUM «с большой степенью уверенности» считает, что аккаунты имеют отношение к RRN. МИД также указал, что фейковые публикации в Х вышли «почти на 48 часов раньше», чем первые «живые».

«Эта новая операция российского цифрового вмешательства против Франции свидетельствует о сохранении оппортунистической и безответственной стратегии, использующей международные кризисы с целью посеять замешательство и создать напряженность в общественном дискурсе во Франции и Европе», — заявили в французском МИДе.

Акция ненависти оказалось жестом поддержки

В интервью телеканалу BFMTV Анатолий Призенко подтвердил свою причастность к акции. Он заявил, что это был вовсе не антисемитский акт, а жест в поддержку еврейского народа.

«Эта акция была организована с целью поддержки евреев, живущих во Франции и за границей», — заявил Призенко.

Призенко заявил, что «шокирован» тем, что политики и журналисты Франции так интерпретировали его акцию.

«Я не думал, что смогу напугать французов этими простыми символами», — говорит он.

По словам Призенко, два других человека, рисовавших звезды Давида на парижских улицах, покинули Францию.