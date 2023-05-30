«Система ПВО сработала штатно, есть над чем поработать». Путин — об атаке дронов на Москву

Владимир Путин все же прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, хотя его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что президент не намерен выступать с обращением по этому поводу. По мнению Путина, столичная система ПВО среагировала штатно, но «есть, над чем работать». Он также вспомнил атаки на российскую базу в сирийском Хмеймиме и заявил, что атакой дронов украинские власти отвечали на удар РФ по штабу военной разведки в Киеве. Что еще сказал президент, — в материале «Газеты.Ru».

Система ПВО, охраняющая Москву, среагировала штатно во время атаки беспилотников, однако военному руководству страны еще есть над чем работать в этом плане. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя утренние события 30 мая. Видео с его пресс-подходом опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. Просто несопоставимы территории нашей авиабазы в Сирии и Москвы, просто огромной территории. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», — сообщил глава государства.

По его словам, массовая атака дронов на столицу была ответом Киева на удар ВС РФ по штабу украинской военной разведки «два-три дня назад».

«Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить на развязанную украинским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины. Но высокоточным оружием большой дальности. Именно по объектам военной инфраструктуры: либо по складам с боеприпасами, либо по [складам с] ГСМ, используемым для ведения боевых действий. Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, граждан, удары по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Путин.

Путин отметил, что его беспокоит не столько факт налета беспилотников на Москву, сколько цель этого налета: он считает, что таким образом Киев пытается спровоцировать Москву на зеркальный ответ.

«Мы посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, — которые сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развернут тотальный террор против гражданского населения, — все-таки должны знать, к чему [нас] подталкивает нынешнее руководство этой страны», — сказал Путин.

Рано утром во вторник Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По официальным сообщениям Минобороны, которое назвало налет террористическим актом, всего дронов было восемь: три из них были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, остальные пять — сбиты комплексом «Панцирь-С». Взрывы в небе слышали на Рублевке, в Истринском, Одинцовском, Красногорском районах Подмосковья, а также на юге и юго-западе Москвы.

Telegram-каналы писали, что БПЛА в действительности было вдвое или даже втрое больше, однако эта информация не получила официального подтверждения. Три дрона врезались в жилые многоквартирные дома: на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. Одна жительница получила легкое осколочное ранение, больше пострадавших не было. Часть жителей из пострадавших домов эвакуировали, позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что им разрешили вернуться в свои квартиры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и глава государства, назвал атаку ответом Киева на воскресные удары по украинским центрам принятия решений.

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Это удар в это воскресенье. Большего я по этой теме сказать не могу», — сказал он.