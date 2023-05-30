Сколько истребителей нужно Украине

Воздушным силам Украины нужно как минимум полсотни многофункциональных истребителей F-16 (3-4 эскадрильи по 12-16 машин) для завоевания превосходства в воздухе. Об этом заявил руководитель воздушного командования «Центр» Воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов. В свою очередь министр обороны Украины оценил число необходимых самолетов в 120 единиц. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил возможности ВСУ в свете планируемых поставок западной воздушной техники.

По всей видимости, говоря о завоевании превосходства в воздухе, украинский военачальник имел в виду, что такими силами превосходство в воздухе разве что может быть теоретически завоевано только в полосе нанесения главного удара и то только на время. На большее с помощью 3-4 эскадрилий даже таких вполне конкурентно способных самолетов как F-16 рассчитывать нельзя.

А ведь помимо завоевания превосходства в воздухе (то есть уничтожения авиации противника на аэродромах, в воздухе, районах базирования и пр.), Воздушным силам Украины надо решать задачи по прикрытию войск и объектов, обеспечивать действия других родов сил авиации, осуществлять авиационную поддержку войск и ведение воздушной разведки. То есть 3-4 эскадрилий для решения подобной совокупности задач откровенно мало и, надо прямо сказать, украинский бригадный генерал явно поскромничал, называя требуемое ВСУ число истребителей.

Позже Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16.

Однако при всем этом надо учесть и следующее. Как ранее писала «Газета.Ru», Соединенные Штаты наверняка будут передавать Воздушным силам Украины не только сами боевые машины, но и обязательно поддержат их действия рядом других самолетов. В противном случае сравнительно небольшое число F-16 будет поражено силами авиации и зенитных ракетных войск ВС РФ, в результате американское оружие будет дискредитировано, а боевые задачи не выполнены.

Исходя из этого и в целях эффективного боевого применения части и соединения тактической авиации обычно создают несколько эшелонов и групп. В их состав, как правило, входят ударный эшелон и эшелон огневого подавления ПВО, группа постановщиков активных помех, отвлекающая (демонстративная) группа, группа прикрытия от истребительной авиации, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, самолеты боевого управления и целеуказания. Можно не сомневаться, что именно из этих соображений будут исходить американцы при передаче ВСУ истребителей.

Помимо всего прочего, в больших объемах в предстоящих боевых действиях будут применяться противорадиолокационные ракеты, ложные цели, беспилотные летательные аппараты. С земли действия авиации будут обязательно поддерживаться подразделениями и частями радиоэлектронной борьбы, огнем оперативно-тактических ракетных комплексов.

Нет никаких сомнений, что каждый авиационно-ракетный удар Воздушных сил Украины будет всесторонне готовиться. В этих целях будет активно вестись разведка объектов удара, изучаться прилегающая местность, скрытые подходы к объектам и особенно тщательно вскрываться система противовоздушной обороны. Пилоты будут предварительно осваивать маршруты полета и способы действий по целям, вплоть до использования макетов местности.

Тактика авиации ВСУ наверняка будет отличаться большой гибкостью и отсутствием даже намеков на шаблон (наставники-американцы в этом, надо признать, большие мастера). Даже в тех случаях, когда успех будет достигаться ценой хотя бы незначительных потерь, немедленно способы и приемы боевого применения Воздушных сил Украины претерпят необходимые изменения.

Так что борьба с воздушным противником для средств противовоздушной обороны ВС РФ легким занятием отнюдь не будет.

В российском экспертном сообществе весьма широко распространено мнение, что передача ВСУ небольшого количества многофункциональных истребителей F-16 к кардинальным переменам на линии боевого соприкосновения не приведет.

С этим можно согласиться. Действительно, 48 истребителей F-16 к перелому на фронтах Специальной военной операции могут и не привести. А вот, к примеру, 148 боевых машин уже существенно повлияют на ход и исход вооруженной борьбы. А уж 248 F-16 точно приведут к кардинальным изменениям.

А тенденции в плане передачи ВСУ западной авиатехники выглядят именно таким образом. «Украине в ближайшем будущем понадобится полный набор военных возможностей. И поэтому пришло время начать думать в долгосрочной перспективе о том, как могут выглядеть вооруженные силы этой страны, и что они могут в себя включать», — недавно сказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл .

Поэтому в долгосрочном планировании нам надо исходить именно из этого.