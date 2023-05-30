Арестовать не смогут: ЮАР пообещала дипломатический статус участникам саммита БРИКС

ЮАР — принимающая сторона саммита стран БРИКС — предоставит участникам встречи глав членов союза и совещания министров иностранных дел дипломатический иммунитет. Это решение не позволит арестовать кого-либо из членов делегаций, если этого потребует законодательство республики. Этот шаг сделан после того, как Международный уголовный суд, юрисдикцию которого признает ЮАР, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

У участников встреч БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые пройдут в ЮАР, будет дипломатический иммунитет. Об этом говорится на сайте правительства африканской республики.

Соответствующий документ подписала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В нем уточняется, что иммунитет получат участники двух встреч: совещание глав МИДов стран БРИКС (1-2 июня в Кейптауне) и саммит объединения (запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге).

Наличие дипломатического иммунитета означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.

Свое решение власти республики обосновали положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года, принятой резолюцией Генассамблеи ООН.

В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Главу государства и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». ЮАР является участником МУС, соответственно власти страны обязаны выполнять предписания суда.

В МИД ЮАР пояснили, что предоставление дипломатического иммунитета не имеет преимущества над ордером, который МУС мог выдать в отношении кого-либо из участников встреч БРИКС.

«Это стандартное предоставление иммунитетов, что мы делаем в рамках всех международных конференций и саммитов, проводимых в ЮАР, независимо от уровня участников. Иммунитеты предоставляются конференции, а не отдельным лицам», – пояснило ведомство на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что «как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения».

Так он ответил на вопрос о том, повлияет ли на уровень представительства России на встречах БРИКС то, что дипломатический иммунитет не отменяет ордер на арест, выданного МУС.

В то же время Песков заверил, что Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. Представитель Кремля пообещал, что в дальнейшем сориентирует журналистов по «всем деталям». «Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции», – заверил он, говорил о БРИКС.

Ордер на арест

Главный прокурор МУС Карим Хан отметил, что выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест Путина вызывает «сожаление».

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», – заявил он в интервью CNN в марте этого года.

Хан подчеркнул, что суд только начал расследовать возможные преступления на Украине. По его словам, МУС намерен «изучать и проанализировать все поступающие обвинения». В то же время, Хан отметил, что суд рассчитывает «найти правду».

После того, как МУС выдал ордер на арест, пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что суд «вставляет палки в колеса» предстоящему саммиту БРИКС.

«Ожидается, что в саммите примут участие все главы государств. Но теперь нам вставляет палки в колеса этот ордер МУС», – сказал он (цитата по France 24).

Сам глава республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия АНК решила, что для страны будет благоразумным выйти из-под юрисдикции МУС, но позже канцелярия президента назвала это высказывание ошибочным.

Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге «обоснованным», так как считает, что его российский коллега причастен к военным преступлениям, передает Reuters.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для России «решения Международного уголовного суда не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».